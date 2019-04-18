Экран Galaxy Fold получает сертификат Eye Comfort

Уже доказано, что синий свет в диапазоне 415 и 455 нанометров испускаемый дисплеями, вреден. У OLED-панелей излучение синего света составляет около 12 %, а для ЖК-дисплеев этот показатель увеличивается до 18 %. С помощью новых методов производства диодов Samsung удалось сохранить правильное представление цветовой гаммы DCI-P3, в то же время уменьшив опасный синий свет до минимума.

После серии испытаний длина волны 415-455 нм на Galaxy Fold сведена к минимальным 7 %, несмотря на неортодоксальный изгибаемый дисплей. Монтируемая на телефоне 7,3-дюймовая складная панель на органических светодиодах получила сертификацию Eye Comfort от известного немецкого агентства технической оценки. Это тот же уровень достигается экранами Galaxy S10, также получившими этот сертификат.