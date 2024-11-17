Экран Google Pixel 9 Pro XL признан лучшим в мире

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экранов флагманских смартфонов Google Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro. Новинки набрали рекордные 158 баллов, опередив идущий третьим Honor Magic6 Pro на 1 балл. Специалисты отметили отличную цветопередачу в любых условиях, быстрый и точный сенсорный слой, а также удобство чтения. Напомним, что в Pixel 9 Pro XL используется 6,8-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2992:1344 точки, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Pixel 9 Pro отличается 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1280:2856 точек, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и защитным стеклом стеклом Gorilla Glass Victus 2.