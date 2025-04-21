Экран Google Pixel 9a протестировали в DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала дисплей смартфона Google Pixel 9a, который оценен в 500 долларов. Как и в случае с основной камерой, французские эксперты высоко оценили экран новинки. Она набрала 155 баллов, расположившись на 8 месте в общем рейтинге. Это даже больше, чем у гораздо более дорогого флагмана iPhone 16 Pro Max. Дисплей Pixel 9a набрал 161 балл за цветопередачу, а также по 153 балла за отклик сенсорного слоя и читаемость. Напомним, что в смартфоне используется 6,3-дюймовая pOLED-панель с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, реальной яркостью 1475 нит и минимальной 6 нит. Заявленная производителем яркость составляет 1800 нит.