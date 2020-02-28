Экран Samsung Galaxy S20 признан лучшим в индустрии

Американское агентство Underwriters Laboratories протестировало смартфоны на энергопотребление при воспроизведении интернет-контента и пришла к выводу, что лучшим по этому параметру является новенький Samsung Galaxy S20. Его средняя потребляемая мощность равна 1,3 Вт. Параллельно швейцарцы из агентства Societe Generale de Surveillance объявили, что OLED-панель новинки Samsung является самой безопасной для здоровья пользователей. Стоит отметить, что ранее звание лучшего дисплея принадлежало экрану iPhone 11 Pro, а до него – Samsung Galaxy Note10.