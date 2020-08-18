Экран Xiaomi Mi 10 Ultra признан лучшим среди смартфонов

Руководитель компании Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал результаты исследования дисплея Xiaomi Mi 10 Ultra, которое было проведено китайским профильным ресурсом. Согласно обзору, экран новинки превосходит в цветопередаче все остальные панели на рынке. Дисплей может похвастаться 96,6% охватом цветовой палитры P3 со средним отклонением цветопередачи 4,3 (максимум 8,2), 96,5% цветового пространства sRGB со средним отклонением цветопередачи 1,6 (максимум 2,8), яркостью 800 кд/м2, пиковой яркостью до 1120 кд/м2, поддержкой технологии MEMC, контрастностью 5000000:1 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.