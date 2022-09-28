Экран iPhone 14 Pro Max назван лучшим в мире

С момента релиза новых iPhone 14 в сети не утихают обсуждения относительно производительности новых смартфонов, качества фотографий и прочего. Безусловно, производитель сделал отличные устройства, но нужно признать, что обычный iPhone 14 и iPhone 14 Plus не являются такими уж классными новинками — они не получили почти ничего нового, производитель просто доработал некоторые элементы, но даже процессор там старый, из прошлого поколения. А вот iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили массу улучшений, так как именно эти смартфоны, по словам аналитиков компании Apple, будут продвигать новую линейку по всему миру. И сегодня появилась новость о том, что дисплей iPhone 14 Pro Max назвали лучшим на рынке смартфонов, что, безусловно, очень круто.

Компания DisplayMate, которая занимается тестированием дисплеев смартфонов на протяжении многих лет, провела детальные испытания дисплея нового флагмана в Max-версии, после чего пришла к выводу, что это на самом деле лучший экран на современном рынке. Причина проста — экран смартфона достаточно точно передает цветовую палитру устройства, при этом нет проблем с частотой обновления, углами обзора, контрастность и прочими параметрами. И, что самое главное, у этого экрана имеется яркость на уровне 2000 нит, что очень важно в повседневном использовании на ярком солнце. Просто шикарное решение на самом деле, которое точно стоит своих денег, а вот конкуренты по линейке вызывают всё больше вопросов и обсуждений.