Экран iQOO 8 Pro работает в режиме 2K и 120 Гц

Топовый смартфон iQOO 8 Pro появился в продаже еще на прошлой неделе, но в сети все еще появляются любопытные подробности об этой новинке. Сообщается, что 6,78-дюймовый AMOLED Samsung E5 дисплей смартфон способен работать одновременно в разрешении 1440:3200 пикселей при кадровой частоте 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя в данном случае составит 300 Гц. Стоит заметить, что экраны некоторых современных флагманов снижают разрешение при высокой частоте обновления.

Напомним, что iQOO 8 Pro также оснастили фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 48 Мп (сверхширик) и 16-Мп телефото-модулем с 2,5-кратным зумом, чипсетом Snapdragon 888 Plus, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором емкостью 4500 мАч, проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, стереодинамиками и чип-предусилителем CS43131.