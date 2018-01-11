Экранный сканер отпечатков пальцев

Компания Vivo, первая создала сканер отпечатка пальца на смартфонах. Для запуска сканера пользователю достаточно приложить палец к графическому отображению на дисплее (в случаях, не требующих распознавания отпечатка пальца, изображение не будет появляться).Любопытно, что этот сканер способен поддерживать целый ряд сценариев применения, которые пользователь сможет активировать по мере необходимости. При любом из этих сценариев, когда требуется распознавание пальцевых отпечатков, графический интерфейс сенсора отображается на экране (пример – аутентификация владельца при совершении мобильного платежа или разблокировка приложений).Сам же смартфон появится во второй половине 2018 года.