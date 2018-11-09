Эксклюзивные Phone XS от компании Legend

Компания, специализирующаяся на эксклюзивных роскошных устройствах под названием Legend, представила свою последнюю коллекцию шедевров iPhone XS.

Смартфон имеет индивидуальную заднюю панель имеющими реальные алмазы, крокодиловую кожу и углеродное волокно. Цены начинаются от 3 000 евро, также нам предлагают приобрести Apple iPhone XS Max Lu Edition 512 ГБ за 4 060 евро. Компания демонстрирует некоторые варианты изделия: различные виды кожи с выбором между аллигатором, питоном, скатом или акулой. Legend также предлагает пользовательские логотипы из дамасской стали и варианты с драгоценными камнями.