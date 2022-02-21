Эксклюзивный смартфон Doogee S98 с двумя экранами и камерой ночного видения

Недавно сообщалось, что MediaTek работает над новым 6-нм чипом под кодовым названием «Next-G», о котором будет объявлено ближе к концу года, и Doogee станет одним из первых брендов, использующих его. Теперь надежный источник сообщает нам, что это будет смартфон серии Doogee S98, который будет работать на этом чипе MediaTek.

Doogee S98 будет работать на процессоре Helio G96 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Он также будет иметь специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 512 ГБ. Что касается программного обеспечения, вы получите Android 12 из коробки, а Doogee предоставит не менее трех лет безопасности и обновлений. Doogee S98 будет оснащен 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FullHD + с защитой Gorilla Glass и плотностью пикселей 409 пикселей на дюйм. Он будет иметь каплевидный вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры с датчиком Samsung S5K3P9SP.

На задней панели будет расположен еще один дисплей. Он круглый и напоминает дизайн Huawei P50 Pocket. Этот экран будет поддерживать настраиваемые обои и использоваться в качестве видоискателя, что позволит пользователям делать селфи с использованием задней камеры. Говоря о камерах, Doogee S98 будет оснащен тройной системой камер на задней панели, состоящей из 64-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной сверхширокой (130 ° FOV) единиц, к которым присоединится 20-мегапиксельная камера ночного видения, в которой будет использоваться датчик Sony IMX350. Эти камеры будут сопровождаться основной вспышкой, расположенной под круглым экраном, и двумя инфракрасными лампами ночного видения, расположенными под основной камерой, расположенной с правой стороны дополнительного дисплея. Остальные особенности Doogee S98 включают боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от пыли и воды IP68/69K, а также сертификацию MIL-STD-810G. У него также будет настраиваемая клавиша на левой рамке.