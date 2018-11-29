Elephone A5 и его характеристика

Компания Elephone представила красивую и качественную новинку. Объем ОЗУ составляет 4 Гб, а флэш-накопителя – 64 Гб. Автономность обеспечивает аккумулятор на 4000 мА/ч. Под дактилоскопический сканер отведено место на правом боку гаджета.В основе лежит однокристальная система MediaTek Helio P60. В роли ОС – Android 9.0 Pie. Разрешение 6,18-дюймового экрана – 2246 х 1080 точек.Основная камера Elephone A5 включает в себя датчики на 12, 5 и 0,3 Мп, а фронтальная – 20 и 2 Мп.Стоимость смартфона составит 200 долларов.