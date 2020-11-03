Elephone ElePods S выпустила водонепроницаемые наушники за 14,99 долларов

Elephone представила новые наушники Elephone ElePods S. Наушники уже доступны для предварительных заказов и заказов по сниженной цене 14,99 долларов США.

Elephone ElePods S оснащен двумя микросхемами и двумя микрофонами для шумоподавления. Благодаря полному кругу частот и диафрагме Hi-Fi эта пара обеспечивает звук достойного качества. Двухъядерный двойной контроллер обеспечивает одинаковую частоту и качество звука для обоих ушей.

Благодаря технологии Bluetooth 5.0 Elephone ElePods S обеспечивает быстрое, стабильное и надежное соединение как в помещении, так и на улице. Его режим с малой задержкой специально разработан для заядлых геймеров и любителей кино, так как он позволяет им слышать реалистичные и своевременные звуки. Наушники Elephone ElePods S также имеет рейтинг IPX 5, что делает его идеальным для суровых погодных условий. Кроме того, эти наушники Elephone оснащены мощным аккумулятором и позволяют непрерывно использовать до 20 часов с чехлом и 4 часа без него.