Elephone ElePods X с активным шумоподавлением ANC

Elephone также концентрируется на таких категориях, как умные часы и наушники. Их последнее введение это наушники Elephone ElePods X.

Elephone ElePods X будет иметь режим активного шумоподавления (ANC), который позволит пользователям погрузиться в мир музыки. Функция ANC пригодится, когда человеку нужно отвлечься от окружающего шума и сосредоточиться на задаче. Функция шумоподавления в гарнитурах также помогает уменьшить потерю слуха, вызванную шумом (NIHL), которая становится все более распространенной проблемой, вызванной преобладанием высокоинтенсивного звука музыки.

ANC - это первоклассная функция, и в основном она предлагается в широком диапазоне цен. Но теперь они превращаются в недорогие наушники, чтобы сделать их доступными для всех.

Elephone ElePods X также будет иметь соединение Bluetooth 5.0 с временем автономной работы до 7 часов и защиту стандарта IPX5. Elephone ElePods X доступны в двух вариантах цвета: черном и белом.

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