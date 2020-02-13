Enermax представила кулер Aquafusion в белом исполнении

Система жидкостного охлаждения компании Enermax представлена в белом исполнении. Идеальный вариант для энтузиастов которые собирают систему в белом варианте.

Aquafusion 240 White использует двухсекционный радиатор изготовленный из алюминия. В комплекте идут два 120 мм вентилятора RGB со скоростью вращения от 500 до 2000 об/мин. Помпа использует медную основу. Насос оснащен керамическим подшипником.

Система пружин регулировки давления и высокотеплопроводный Dow-Corning TIM должны обеспечить идеальный контакт с процессором. СЖО Aquafusion 240 White совместима с настольными процессорами Intel и AMD.