Enermax представила кулер Aquafusion в белом исполнении

2020-02-13, Автор - Ramil; Продукт - Aquafusion 240 White ; [61]
Система жидкостного охлаждения компании Enermax представлена в белом исполнении. Идеальный вариант для энтузиастов которые собирают систему в белом варианте.

Aquafusion 240 White использует двухсекционный радиатор изготовленный из алюминия. В комплекте идут два 120 мм вентилятора RGB со скоростью вращения от 500 до 2000 об/мин. Помпа использует медную основу. Насос оснащен керамическим подшипником.

Система пружин регулировки давления и высокотеплопроводный Dow-Corning TIM должны обеспечить идеальный контакт с процессором. СЖО Aquafusion 240 White совместима с настольными процессорами Intel и AMD.

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