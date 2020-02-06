Процессорный кулер от компании Enermax

Enermax AquaFusion 360 способен охладить процессор с TDP 380 Вт. Он совместим с разъемами Intel и AMD. Кулер имеет 3D дизайн и спроектирован с двумя камерами подачи жидкости, это ускоряет теплоотвод и снижает температуру процессора.

В комплект входят три 120 мм радиатора ENERMAX SquA RGB со скоростью вращения от 500 до 2000 об/мин. Уровень шума составляет от 17 до 32 дБа.

Радиатор кулера изготовлен из алюминия, его размеры 394 x 120 x 27 мм (Д х Ш х В). Длина трубок 400 мм. Насос имеет ресурс работы 50000 часов. Стоимость СЖО Enermax AquaFusion 360 будет составлять 120 евро, цена может отличаться в зависимости от региона.