Enermax представила новую серию воздушных кулеров ETS-F40

Компания Enermax представила новую серию воздушных кулеров ETS-F40. Все модели поставляются с 140 мм вентилятором, скорость вращения которого составляет от 300 до 1200 об/мин.

Высота кулера 156 мм. Заявленное тепловыделение до 200 Вт TDP. Кулеры имеют компактную конструкции. Башенные кулеры оснащены четырьмя 6 мм тепловыми трубками.

Представлено четыре версии ETS-F40. Кулер под номером ETS-F40-FS (версия Essential, с вентилятором без RGB). Версия ETS-F40-BK (такой же, как Essential, но с полностью черный).

ETS-F40-BK-ARGB окрашен в черный цвет и имеет вентилятор с ARGB-подсветкой. ETS-F40-W-ARGB белая версия с ARGB вентилятором.

Стоимость серии Enermax ETS-F40 начинается от 29 долларов за базовую версию.
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