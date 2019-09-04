Enermax представляет новый вариант кулера ETS-T50 AX ARGB

2019-09-04, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Enermax ETS-T50 AX ARGB ; [95]
ENERMAX, ведущий разработчик и производитель аппаратных продуктов для ПК, пополнила свою линейку ETS-T50 AX новой моделью кулера. Расширенная серия продуктов называется ETS-T50 AX ARGB, которая может поддерживать охлаждающую способность 230 Вт + TDP и предназначена для отображения захватывающих адресуемых световых эффектов RGB благодаря синхронизации с ASUS Aura, ASRock Polychrome, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

Эксклюзивная функция plug & play позволяет ETS-T50 AX ARGB отображать световой эффект радужного RGB-освещения, просто подключив кабель питания ШИМ. ETS-T50 AX ARGB доступен в черном и белом цветах и ​​совместим с разъемами для процессоров Intel и AMD (кроме разъема TR4 / SP3).

ETS-T50 AX ARGB оснащен запатентованным ENERMAX перепадом давления (PDF), Vortex Generation Flow (VGF) и уникальным вакуумным эффектом (VEF). Он способен оптимизировать конвекцию воздуха вокруг тепловой трубы и еще больше увеличить поток воздуха на 15% для лучшее тепловыделение. Кроме того, лопастной вентилятор высокого давления может создавать давление воздуха 3,07 мм 2 (макс.), Чтобы быстро отводить тепло от радиатора. В сочетании со всеми передовыми техническими технологиями ETS-T50 AX ARGB способен выдерживать тепловые нагрузки до 230 Вт + TDP. Кроме того, асимметричная тепловая труба ETS-T50 AX ARGB разработана с отличной совместимостью с памятью.

Размер ETS-T50 AX ARGB составляет 138,7 мм в длину, 112,5 мм в ширину и 160 мм в высоту. Он предлагает универсальные металлические монтажные комплекты, поддерживающие разъемы для процессоров Intel (LGA2066 / 2011-3 / 2011/1366/1156/1155/1151/1150) и AMD (AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 ). ETS-T50 AX ARGB появится в продаже в начале сентября 2019 года.

Комментарии и отзывы Enermax ETS-T50 AX ARGB
QNAP представляет QXG-10G2T-107, двухпор...
QNAP представляет QXG-10G2T-107, двухпорКомпания QNAP Systems, Inc. представила новый QXG-10G2T-107, двухпортовый сетевой адаптер PCI Express (PC...
be quiet! представил компьютерный корпу...
be quiet! представил компьютерный корпуbe quiet !, анонсировал Pure Base 500, корпус ATX для экономных производителей ПК. Pure Base 500 - пост...
Yangtze Memory начинает массовое произво...
Yangtze Memory начинает массовое произвоYangtze Memory Technologies (YMTC), китайская государственная полупроводниковая компания, основанная в 20...
Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT Taic...
Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT TaicASRock готова к выпуску флагманской видеокарты Radeon RX 5700 XT, которая является одной из первых полно...
Logitech MX Master 3 - лучшая мышь для п...
Logitech MX Master 3 - лучшая мышь для пLogitech представила MX Master 3, это уже третье поколение знаменитой мыши. ...
Logitech представила мышку MX Master 3 и...
Logitech представила мышку MX Master 3 иLogitech анонсировала Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys, последние дополнения к премиальной серии M...
Razer представила игровой ультрабук Blad...
Razer представила игровой ультрабук BladНа выставке IFA, которая проходит в Берлине, компания Razer представила ультрабук под названием Blade Ste...
Acer представила на IFA 2019 портативный...
Acer представила на IFA 2019 портативныйНовый портативный светодиодный проектор Acer C250i с разрешением Full HD может работать от батареи до 5 ч...


Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?
Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покем...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемХотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогд...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. С...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. ССегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целы...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно ...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor