Enermax представляет новый вариант кулера ETS-T50 AX ARGB

ENERMAX, ведущий разработчик и производитель аппаратных продуктов для ПК, пополнила свою линейку ETS-T50 AX новой моделью кулера. Расширенная серия продуктов называется ETS-T50 AX ARGB, которая может поддерживать охлаждающую способность 230 Вт + TDP и предназначена для отображения захватывающих адресуемых световых эффектов RGB благодаря синхронизации с ASUS Aura, ASRock Polychrome, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

Эксклюзивная функция plug & play позволяет ETS-T50 AX ARGB отображать световой эффект радужного RGB-освещения, просто подключив кабель питания ШИМ. ETS-T50 AX ARGB доступен в черном и белом цветах и ​​совместим с разъемами для процессоров Intel и AMD (кроме разъема TR4 / SP3).

ETS-T50 AX ARGB оснащен запатентованным ENERMAX перепадом давления (PDF), Vortex Generation Flow (VGF) и уникальным вакуумным эффектом (VEF). Он способен оптимизировать конвекцию воздуха вокруг тепловой трубы и еще больше увеличить поток воздуха на 15% для лучшее тепловыделение. Кроме того, лопастной вентилятор высокого давления может создавать давление воздуха 3,07 мм 2 (макс.), Чтобы быстро отводить тепло от радиатора. В сочетании со всеми передовыми техническими технологиями ETS-T50 AX ARGB способен выдерживать тепловые нагрузки до 230 Вт + TDP. Кроме того, асимметричная тепловая труба ETS-T50 AX ARGB разработана с отличной совместимостью с памятью.

Размер ETS-T50 AX ARGB составляет 138,7 мм в длину, 112,5 мм в ширину и 160 мм в высоту. Он предлагает универсальные металлические монтажные комплекты, поддерживающие разъемы для процессоров Intel (LGA2066 / 2011-3 / 2011/1366/1156/1155/1151/1150) и AMD (AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 ). ETS-T50 AX ARGB появится в продаже в начале сентября 2019 года.