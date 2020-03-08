Enermax расширяет ассортимент воздушных кулеров моделью ETS-T50 AX

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - Enermax ETS-T50 AX; [80]
Кулер воздушного охлаждения Enermax ETS-T50 AX представлен в белом и черном исполнении. Кулер позволяет рассвеить до 230 Вт TDP.

Enermax ETS-T50 AX оснащен 6 мм медными тепловыми трубками. Конструкция радиатора позволяет установить высоки модули памяти. 120 мм вентиляторы имеют специальные лопасти для большего забора воздуха. RGB подсветка вентиляторов управляется от материнской платы. Диапазон вращения составляет от 500 до 1600 об/мин. Основание кулера ровное и изготовлено из никелированной меди.

Кулер совместим с настольными разъемами Intel и AMD, кроме TR4. Стоимость данного кулера составляет 65 долларов.


Комментарии и отзывы Enermax ETS-T50 AX
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