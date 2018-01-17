Enermax выпускает LIQTECH II и LIQFUSION

ENERMAX представляет новые блоки питания, охлаждение для процессора, вентиляторы и корпуса. LIQTECH II, новые универсальные водоохладители с поддержкой TDP до 500 Вт + для систем Intel и AMD, используя тот же насос EF1, что и в кулере LIQTECH TR4, специально разработанный для процессоров Threadripper.Расход насоса EF1 составляет до 450 л / ч, что в 7 раз больше, чем у его коллег. Между тем, LIQTECH II оснащен водяным блоком, поддерживающим RGB-синхронизацию; Освещение RGB может управляться материнскими платами с поддержкой RGB-синхронизации. LIQTECH II будет доступен в 3 размерах радиатора: 240, 280 и 360 мм.