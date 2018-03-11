Enermax выпускает линейку водяного охлаждения LiQFusion AIO

Enermax выпустила серию систем водяного охлаждения под названием LiqFusion, одна из которых имеет размер 240мм. Как вы можете догадаться, эта модель имеет 240-миллиметровый радиатор с двумя TB RGB 120-миллиметровыми вентиляторами и RGB-подсветкой.LiqFusion 240 можно использовать с Intel LGA115x, LGA2011 (v3) и LGA2066, а также сокет AMD fm2 (+), am3 (+) и последний am4, но не threadripper на SP3. Частота вращения вентиляторов может быть установлена ​​на уровне от 500 до 2000 об / мин.