Enermax выпускает линейку водяного охлаждения LiQFusion AIO

2018-03-11, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Enermax LiqFusion 240; [119]
Enermax выпустила серию систем водяного охлаждения под названием LiqFusion, одна из которых имеет размер 240мм. Как вы можете догадаться, эта модель имеет 240-миллиметровый радиатор с двумя TB RGB 120-миллиметровыми вентиляторами и RGB-подсветкой.
LiqFusion 240 можно использовать с Intel LGA115x, LGA2011 (v3) и LGA2066, а также сокет AMD fm2 (+), am3 (+) и последний am4, но не threadripper на SP3. Частота вращения вентиляторов может быть установлена ​​на уровне от 500 до 2000 об / мин.


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