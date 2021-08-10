Enermax выпустила белые вентиляторы HF120 ARGB White с яркой подветкой

Enermax объявила о выпуске белоснежных вентиляторов HF120 ARGB White. Они поставляются комплектом из трех вентиляторов.

Вентилятор HF120 ARGB White имеет полностью белый дизайн, ARGB-подсветку с технологией Enermax LED LIGHTING, которая обеспечивает яркое и равномерное освещение. HF120 ARGB White оснащены резиновыми амортизирующими накладками для снижения вибрации при работе.

Enermax HF120 ARGB White имеет необычную форму двойных лопастей, он разработан для достижения большего воздушного потока. Максимальная скорость составляет 1600 Об/мин. В комплекте есть встроенный контроллер RGB Control Box для быстрой настройки подсветки вентиляторов.

Комплект вентиляторов HF120 ARGB White продается за 44,90 евро.
Комментарии и отзывы Enermax HF120 ARGB White
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