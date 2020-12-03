Энтузиаст протестировал новый смартфон Google на прочность

В последнее время все крупные производители смартфонов стараются порадовать потенциального покупателя чем-то уникальным, чего нет у конкурентов. У кого-то это получается за счет качественной камеры, кто-то отдает предпочтение производительному процессору и так далее. В Google ставка сделана на чистую операционную систему, которая будет получать обновления еще достаточно долго, а Pixel 5 является ярким примером того, что производитель действительно знает, что делает. Теперь устройство решили протестировать, чтобы узнать, насколько гаджет прочен. Ничего удивительного не произошло — смартфон довольно крепкий, конечно, но ожидать от него чего-то невероятного всё же не стоит. Если вы уроните его на кафель, то ничего не спасет.