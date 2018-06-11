Essential Phone с новым переходником

Хотя у компании Essential огромные проблемы с производством, продажами и прочими моментами, инженеры продолжают выпускать новые модули для своего девайса Essential Phone. Теперь вот нам показали вполне неплохую модель модуля для подключения наушников. Это неплохой вариант на тот случай, если у смартфона нет привычного нам всем 3,5-мм разъема, который бы мог облегчить жизнь. Вы просто подключаете внешний модуль к телефону посредством как-то своей хитрой технологии и втыкаете наушники уже туда. Неплохой вариант решения проблемы, только вот зачем создавать такие сложности себе и пользователю, чтобы потом самостоятельно их же и решать? Мне кажется производитель сам поставил себя в тупик и это выглядит не очень разумно. С другой стороны, если у вас есть такой смартфон, то вот смотрите какая крутая штука.