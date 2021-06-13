Etymotic EVO беспроводные наушники для аудиофилов

Etymotic объявила о выпуске беспроводных наушников под названием - EVO. Наушники разработаны специально для ценителей качественного звука.

Беспроводные наушники Etymotic EVO обеспечивают удобную посадку в ухе и подходят для большинства людей. Дизайн и спроектирован для передачи точного звука.

Наушники Etymotic EVO имеют двухстороннюю конструкцию, благодаря чему, воспроизводится низкочастотный басс и студий звук. Корпус выполнен из нержавеющий стали. В каждом наушнике есть три динамика. Кроме того, Etymotic EVO отличается тонкий кабелем Linum BaX с низким импедансом.

Наушники уже доступны для предварительного заказа по цене 499 долларов.