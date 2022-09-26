Эван Бласс раскрыл дизайн смартфона Xiaomi 12T

Известный множеством правдивых утечек инсайдер Эван Бласс поделился качественными и весьма подробными изображениями флагманских смартфонов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые еще не были представлены. Смартфонам прочат наличие 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2712:1220 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, производительных однокристальных систем MediaTek Dimensity 8100 и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой 120-Вт проводной зарядки. Отличаться модели будут лишь основной камерой: 108-Мп у младшей модели и 200-Мп у старшей.