Эван Бласс рассекретил смартфон OnePlus Nord

Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился подробностями о смартфоне OnePlus Nord, который будет представлен уже через две недели. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 765G, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, 8 или 12 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, основную квадрокамеру с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX 586 и оптическая стабилизация), 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, сдвоенную фронтальную камеру на 32 и 8 Мп, поддержку NFC, Bluetooth 5.1, батарею ёмкостью 4115 мАч, зарядку мощностью 30 Вт и три расцветки. Масса смартфона составит 185 г. К сожалению, ориентировочную цену информатор не приводит.