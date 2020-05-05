Европейская цена Realme 6 Pro удивляет

Компания Realme официально представила смартфон Realme 6 Pro на европейском рынке. Версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти уже можно заказать за 350 евро, а старт розничных продаж намечен на 7 мая. Для сравнения, в Индии цена на смартфон стартует от 230 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерным процессором Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной памяти в базовой версии, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и телефото-модулем на 12 Мп, сдвоенной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10.