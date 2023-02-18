Европейская версия Xiaomi 13 Lite окажется недешевой

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл европейскую цену смартфона Xiaomi 13 Lite. Утверждается, что цена базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составит 500 евро. Для сравнения, более производительный Xiaomi 12T Pro с 256 ГБ флеш-памяти стоит в Европе 585 евро.

Что до Xiaomi 13 Lite, то перед нами клон Xiaomi Cive 2, который оснащается корпусом толщиной 7,23 мм и массой 171,8 грамма, батареей ёмкостью 4500 мАч, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и модулем NFC.
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