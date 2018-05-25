Европейские LG G6 начали обновлять до Android 8.0 Oreo

Европейские пользователи смартфона LG G6 начали получать обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0. В частности, обновление коснулось пользователей из Португалии и Латвии. Обновление добавит стандартные новшества Oreo, а также функции системы искусственного интеллекта ThinQ, впервые появившиеся в смартфоне LG V30s ThinQ. Отметим, что «печенька» уже доступна для владельцев LG G6, проживающих в Южной Корее и США.

Напомним, что LG G6 получил 5,7-дюймовый дисплей FullVision с разрешением QHD+ (1440:2880 пикселей), 13-Мп двойную основную камеру, 5-Мп фронтальную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, ЦАП Quad DAC, а также аккумулятор на 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Работает новинка под управлением Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0.