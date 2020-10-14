Европейские Redmi Note 9 Pro получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную фирменную прошивку MIUI 12 для европейских владельцев смартфона Redmi Note 9 Pro. Российские пользователи должны получить апдейт в конце октября. Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. А вот поддержки "суперобоев" для Redmi Note 9 Pro не предусмотрено. Также отметим, что помимо всех нововведений прошивка 12.0.1.0.QJZTRXM привносит октябрьский патч безопасности Android.