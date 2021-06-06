Европейские Redmi Note 9S все же получили Android 11

Компания Xiaomi снова начала распространение стабильной бета-версии фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11 для европейской версии Redmi Note 9S. Китайский производитель уже предпринимал попытку обновления в феврале, но апдейт пришлось приостановить из-за выявленных проблем.

Напомним, что оцененный в 16 тысяч рублей смартфон оснащается врезанной в дисплей селфи-камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч и зарядкой мощностью 18 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9S
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