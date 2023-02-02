Европейские Samsung Galaxy S23 намного дороже американских

Компания Samsung объявила европейские цены на представленные вчера смартфоны Galaxy S23, и они вряд ли понравятся пользователям из Старого Света. Например, Galaxy S23 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 950 евро, в то время как в США за него просят 800 долларов. Galaxy S23 Plus с базовой конфигурации с 8/256 ГБ памяти обойдется в 1200 евро, а Galaxy S23 Ultra – 1400 евро.

Напомним, что Galaxy S23 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой от до 120 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 3900 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1.
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