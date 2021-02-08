Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11 для европейских пользователей Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Апдейт имеет номер MIUI 12.1.2.0 RJDEUXM, а его размер составляет 2,8 ГБ. Помимо стандартных нововведений, обновление несет в себе январский патч безопасности.

Напомним, что Xiaomi Mi 10T характеризуется чипсетом Snapdragon 865, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопом, основной камерой с модулями на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.
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