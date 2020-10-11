Европейский OPPO A73 5G получит SoC Dimensity 720

Около недели назад компания OPPO представила довольно любопытный смартфон A73 с кожаным задником, чипсетом Snapdragon 662 и поддержкой 4G/LTE. Сегодня стало известно, что в Европе выйдет модель OPPO A73 5G с восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720 и поддержкой мобильных сетей 5G. Устройству также прочат 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, врезанную в дисплей фронтальную камеру на 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, модуль NFC, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4040 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и предустановленную ColorOS 7.2 на базе Android 10. Цена смартфона составит 300 евро.

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