Европейский Redmi 12C обойдется от 150 евро

Один из заслуживающих доверия инсайдеров раскрыл стоимость европейской версии бюджетного смартфона Redmi 12C, который вышел в Китае в самом конце прошлого года. Итак, аппарат предложат в версиях с 3/32 ГБ, 3/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти за 150, 180 и 200 евро соответственно. В Поднебесной за младшую версию просят 100 долларов.

Напомним, что Redmi 12C характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, поддержкой Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, толщиной 8,77 мм, массой 192 г, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13.
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