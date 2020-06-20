Европейский Redmi 9 будет отличаться от китайского

Несколько дней назад бюджетный смартфон Redmi 9 появился в глобальной продаже – в Малайзии аппарат оценен в 100 евро за версию с 3/32 ГБ оперативной и флеш-памяти и 124 доллара. В Европе за новинку будут просить 150 и 180 евро соответственно. Сегодня стало известно, что в Китае Redmi 9 выйдет в трех вариантах: 4/64 ГБ, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Появятся ли данные версии когда-нибудь на глобальном рынке, пока не сообщается.

Напомним, что Redmi 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт), портом USB-C и модулем NFC.