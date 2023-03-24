Европейский Redmi Note 12 5G оценен в 300 евро

Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Redmi Note 12 5G, который обойдется в 300 евро. Новинка характеризуется 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 с модемом 5G, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, корпусом толщиной 7,98 мм, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.