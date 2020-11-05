Европейский Redmi Note 8T получил MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для европейских пользователей Redmi Note 8T. Ранее апдейт получили владельцы глобальной версии MIUI 12, а позже обновление доберется и до российских пользователей. Помимо всех нововведений, прошивка 12.0.1.0.QCXEUXM привносит октябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.