Европейский Redmi Note 8T получил MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для европейских пользователей Redmi Note 8T. Ранее апдейт получили владельцы глобальной версии MIUI 12, а позже обновление доберется и до российских пользователей. Помимо всех нововведений, прошивка 12.0.1.0.QCXEUXM привносит октябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
Комментарии и отзывы Redmi Note 8T
Обзоры:
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Новости:
Смартфон LG Q52 получит крупную квадрокамеру. Фото

В сети обнаружились качественные фотографии смартфона LG Q52, который еще не был представлен официально. ...
Официально - запуск HUAWEI Mate40 - 22 октября

Huawei наконец-то объявила дату запуска своих следующих смартфонов серии Mate, получивших название серии ...
Представлен OnePlus 8T Cyberpunk 2077

Чем ближе релиз игры Cyberpunk 2077, тем больше информации рассказывают разработчики и тем больше инфопов...
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Стали известны цены на карты NVIDIA GeFo...
Стали известны цены на карты NVIDIA GeFoПрофильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские вар...
Индийская версия Poco X3 получила АКБ на...
Индийская версия Poco X3 получила АКБ наКомпания Xiaomi представила в Индии смартфон Poco X3, который несколько отличается от глобальной версии P...
Amazon подтвердил дату выхода OnePlus 8T...
Amazon подтвердил дату выхода OnePlus 8TВчера авторитетный инсайдер Ишан Агарвал сообщило том, что ожидаемый смартфон OnePlus 8T будет официально...
Доступный смартфон OnePlus N100 не получ...
Доступный смартфон OnePlus N100 не получНедавно компания OnePlus подтвердила, что в серия недорогих смартфонов Nord скоро пополнится новыми модел...
Неттоп Librem Mini v2 получил CPU Intel ...
Неттоп Librem Mini v2 получил CPU Intel Компания Purism представила компактный ПК Librem Mini v2, который работает под управлением PureOS с ядром...
Операционная система Xbox Series X заним...
Операционная система Xbox Series X занимXbox Series X обладает преимуществом SSD-накопителя объемом 1 ТБ, что делает его явным победителем над SS...
Sony анонсировала карту памяти CFexpress...
Sony анонсировала карту памяти CFexpressSony объявила о выпуске первых в мире карт памяти CFexpress Type A емкостью 80 и 160 ГБ. Новые карты памя...
Sony не смогла получить Starfield на Pla...
Sony не смогла получить Starfield на PlaВ сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания Sony не смогла договориться с компа...
Realme Q2 дебютирует 13 октября...
Realme Q2 дебютирует 13 октябряКомпания Realme работает над запуском смартфона Realme Q2. Ожидается, что устройство придет на смену теле...
ZTE Axon 20 5G получит квадрокамеру и це...
ZTE Axon 20 5G получит квадрокамеру и цеСетевые источники поделились подробностями о первом смартфоне с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G, презе...
Умный рюкзак Samsonite на базе Google Ja...
Умный рюкзак Samsonite на базе Google JaБренд Samsonite представил два новых рюкзака Konnect-i, каждый из которых оснащен жаккардовой технологией...
RTX 3080 и RTX 3090 в дефиците...
RTX 3080 и RTX 3090 в дефицитеНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что новые видеокарты компании NVIDIA будут наход...
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor