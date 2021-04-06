Европейский Redmi Note 9 подешевел до £119

Британский Amazon снизил цену на популярный смартфон Redmi Note 9, который изначально стоил 179 фунтов стерлингов, а теперь предлагается за £119. Напомним, что аппарат характеризуется 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5020 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и обратной зарядки на 9 Вт.