Европейский Xiaomi 13 Ultra оценили в 1500 евро

Компания Xiaomi объявила европейскую цену и дату начала продаж флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, который уже давно вышел в Китае. Итак, в Старом Свете новинка начнет продаваться 12 июня по рекомендованной цене в 1500 евро за единственную версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Правда, некоторые ритейлеры уже снизили цену на 100 евро. Напомним, что в Китае базовая версия с 12/256 ГБ памяти стоит 875 долларов.

Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.
Смартфон Infinix Note 30 вышел в России …
Компания Infinix Mobile дала старт российским продажам смартфона Infinix Note 30, который оценен в 16 и 1…
Представлен смартфон Red Magic 8 Pro+ Transformers Leader Ed…
Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Red Magic 8 Pro+ Transformers Leader Edition, кот…
Очень дорогой смартфон Xiaomi 13 Ultra уже готов к выходу …
Информатор Wisdom Pikachu, зарекомендовавший себя правдивыми утечками по Redmi K60 и Xiaomi Pad 6, раскры…
OnePlus 11 может получить мраморную версию…
Компания OnePlus опубликовала тизер новой версии смартфона OnePlus 11, на котором изображен силуэт устрой…
Samsung Galaxy F14 показали на рендере …
В сети появилось изображение доступного смартфона Samsung Galaxy F14, который может появиться в индийской…
HTC U23 получил 64-Мп камеру …
Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью HTC U23, которая, как и старшая модель HTC U23 Pro,…
Бюджетный смартфон Nokia C32 появился в продаже …
Компания HMD Global выпустила в индийскую продажу смартфон Nokia C22, который был представлен в феврале э…
Google отказалась от релиза Pixel 8a…
Если верить инсайдерам, совсем скоро мы увидим официальную презентацию смартфона Pixel 7a, который покажу…
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor