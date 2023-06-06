Европейский Xiaomi 13 Ultra оценили в 1500 евро

Компания Xiaomi объявила европейскую цену и дату начала продаж флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, который уже давно вышел в Китае. Итак, в Старом Свете новинка начнет продаваться 12 июня по рекомендованной цене в 1500 евро за единственную версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Правда, некоторые ритейлеры уже снизили цену на 100 евро. Напомним, что в Китае базовая версия с 12/256 ГБ памяти стоит 875 долларов.

Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.