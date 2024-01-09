Европейский Xiaomi 13T Pro обновили до HyperOS

Компания Xiaomi начала распространение прошивки на базе операционной системы HyperOS для глобальных версией своих смартфонов. Первым стал Xiaomi 13T Pro, представленный в сентябре прошлого года. Распространяемая в Европе прошивка HyperOS 1.0.3.0 имеет внушительный размер 5,8 ГБ.

Напомним, что сам смартфон оснащается производительной платформой MediaTek Dimensity 9200+, 6,67-дюймовым CrystalRes AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 2600 кд/м2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, тыльной камерой Leica модулями на 50 Мп (сенсора на 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (телефотомодуль) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 20 Мп, ОЗУ LPDDR5X, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos Audio, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.