Европейскую версию Honor 200 оценили в 600 евро

Компания Honor объявила европейские цены на смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro, которые уже продаются в Китае по цене от 370 долларов за базовую модель. Продажи в Старом Свете стартуют 26 июня по цене от 600 и от 800 евро соответственно.

Напомним, что Honor 200 характеризуется 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (подддержка OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3, ИК-датчиком, модулем NFC, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 187 граммов.
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