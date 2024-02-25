Европейскую версию Xiaomi 14 Ultra оценили в 1500 евро

Спустя несколько дней после китайского релиза компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. Итак, в Европе за новинку попросят 1500 евро, в то время как в Поднебесной она оценена в 905 долларов. Отдельно заметим, что это дороже, чем Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Напомним, что в оснащение смартфона вошел 6,73-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основная камера Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камера разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), поддержка 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.
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