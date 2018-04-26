ФАС предложили новый закон

ФАС предложила заставить производителей мобильных телефонов устанавливать на продукты, ввезенные на территорию России, российские аналоги приложений. Например, вместо обычного плеера устанавливать отечественный аналог, вместо почтового клиента и браузера — тоже. Конечно, пока что закон еще не приняли, но в последнее время очень много странных вещей происходит и есть ощущение, что закон могут принять. Тогда вы будете получать на своем смартфоне сразу набор программ, как на китайских смартфонах когда-то, и пользоваться ими сразу из коробки. Пока что никто не запрещает вам загружать другие программы из интернета, но это только пока что. Думаю, ситуация изменится в ближайшее время и мы вам все детали расскажем, сейчас же можно просто ждать и надеяться, что все будет хорошо и законы не навредят пользователям.