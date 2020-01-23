ФБР потратило 2 месяца, чтобы взломать iPhone 11

Apple некоторое время вступала в конфликт с правительством США после отказа разблокировать iPhone людей, находящихся под следствием. ФБР пришлось создать лабораторию, посвященную разблокировке iPhone и потратило почти два месяца, чтобы разблокировать iPhone 11.

Компьютеры, пытающиеся взломать iPhone, используют алгоритмы для выбора комбинации ПИН-кодов. Задержка между попытками означает, что они не могут просто пройти через все 999 999 комбинаций, которые допускает шестизначный код. Это означает, что обычные пользователи iPhone могут быть уверены, что если их телефон будет украден или потерян, их данные в безопасности.