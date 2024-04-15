FOSSiBOT F106 PRO продают с приличной скидкой

Отличные новости для поклонников прочных и надёжных смартфонов — сегодня, 15 апреля, официально стартовала первая глобальная распродажа смартфона FOSSiBOT F106 PRO, которая закончится 21 апреля. В рамках данного мероприятия пользователи получают возможность приобрести смартфон в официальном магазине Aliexpress FOSSiBOT всего за 139,99 доллара, либо же на официальном сайте FOSSiBOT за 179,99 доллара. Стоит отметить, что обычно, вне акции, розничная стоимость данного смартфона составляет 229,99 доллара, так что экономия на самом деле просто колоссальная. Это позволяет получить качественный смартфон за вполне разумные деньги и пользоваться им в самых различных ситуациях. Ведь это не обычный смартфон, который боится даже пыли в кармане рюкзака, а куда более практичный гаджет.

Дело в том, что смартфон FOSSiBOT F106 PRO оснащён специальным дисплеем, который не боится физического воздействия — он защищён прочным стеклом Dragontrail Glass от Asahi, которое не боится царапин, падений, мелких поврежений и сколов. Также смартфон получил сертификат водонепроницаемости IP68, который говорит о том, что гаджет можно спокойно погружать в воду и он при этом не перестанет работать. Это идеальное решение для тех, кто работает в специфических условиях — например, в строительном секторе, на различных производствах, при ремонте автомобилей и так далее. В этих сценариях обычный смартфон пережить падение или удар о твёрдую поверхность сможет без особых проблем.