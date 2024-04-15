FOSSiBOT F106 PRO продают с приличной скидкой

Отличные новости для поклонников прочных и надёжных смартфонов — сегодня, 15 апреля, официально стартовала первая глобальная распродажа смартфона FOSSiBOT F106 PRO, которая закончится 21 апреля. В рамках данного мероприятия пользователи получают возможность приобрести смартфон в официальном магазине Aliexpress FOSSiBOT всего за 139,99 доллара, либо же на официальном сайте FOSSiBOT за 179,99 доллара. Стоит отметить, что обычно, вне акции, розничная стоимость данного смартфона составляет 229,99 доллара, так что экономия на самом деле просто колоссальная. Это позволяет получить качественный смартфон за вполне разумные деньги и пользоваться им в самых различных ситуациях. Ведь это не обычный смартфон, который боится даже пыли в кармане рюкзака, а куда более практичный гаджет.

Дело в том, что смартфон FOSSiBOT F106 PRO оснащён специальным дисплеем, который не боится физического воздействия — он защищён прочным стеклом Dragontrail Glass от Asahi, которое не боится царапин, падений, мелких поврежений и сколов. Также смартфон получил сертификат водонепроницаемости IP68, который говорит о том, что гаджет можно спокойно погружать в воду и он при этом не перестанет работать. Это идеальное решение для тех, кто работает в специфических условиях — например, в строительном секторе, на различных производствах, при ремонте автомобилей и так далее. В этих сценариях обычный смартфон пережить падение или удар о твёрдую поверхность сможет без особых проблем.
OPPO Find X7 Ultra не выйдет в Европе …
Компания Oppo объявила на выставке MWC 2024, что её новые смартфоны вернутся на европейский рынок после к…
Xiaomi продала почти 3 млн смартфонов Redmi K70 …
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов серии Redmi K70, которая всего за три месяца продаж была…
OPPO Find X7 Ultra со спутниковой связью появился в продаже …
Компания OPPO дала старт продажам топового смартфона OPPO Find X7 Ultra с поддержкой спутниковой связи. Д…
OnePlus 12 прошел тест на прочность …
Популярный видеоблогер Зак Нельсон испытал на прочность новенький флагман OnePlus 12, международная верси…
Складной смартфон Energizer Ultimate U660S оценили в 500 евр…
Компания Avenir представила на выставке MWC 2024 доступный складной смартфон Energizer Ultimate U660S, ко…
Официально: Moto G64 5G готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что смартфон Moto G64 5G будет представлен в Индии уже 16 апреля. По предвари…
Redmi Note 13 Pro New Year Special Edition появился в продаж…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу специальное издание смартфона Redmi Note 13 Pro, получившее…
Apple увольняет 700 сотрудников и закрывает целые подразделе…
Согласно информации западных инсайдеров, более 700 сотрудников компании Apple могут лишиться работы — это…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor