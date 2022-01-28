Face ID теперь работает с маской на лице

С самого начала пандемии одной из самых больших проблем при использовании iPhone стала невозможность разблокировки с помощью Face ID из-за того что мы носим маски. В конце концов Apple сделала Face ID «совместимым» с ношением маски , но ограничение заключалось в том, что Apple Watch необходимо было аутентифицировать и подключить, чтобы было возможно частичное совпадение лица. Одна из новейших функций, недавно обнаруженных в последней бета-версии iOS 15.4, — это возможность использовать частичный идентификатор лица, который был бы полезен при ношении маски, за исключением того, что он больше не требует подключения Apple Watch. Даже с маской Face ID можно использовать для Apple Pay, загрузок из App Store и сторонних приложений.

Вы можете настроить Face ID с маской или без нее, и если вы выберете настройку с маской, вам не нужно надевать ее во время настройки. Также в бета-версии iOS 15.4 улучшено распознавание, когда пользователь носит очки.