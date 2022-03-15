Fairphone 2 получил обновление Android 10 спустя 7 лет

Производителям всегда было трудно поддерживать обновления ОС для своих устройств сверх двух или трех обновлений. Некоторые моменты не зависят от производителя телефона. Это может быть связано с тем, что производитель чипов прекратил дальнейшую поддержку устаревшего чипа в телефоне или Google больше не поддерживает версию ОС. В последнее время Samsung может поддерживать до четырех обновлений для своих устройств, в то время как большинство моделей имеют только два обновления ОС. Однако Apple предоставляет до шести лет поддержки программного обеспечения для своих iPhone. Fairphone 2 оснащен чипсетом Snapdragon 801, поддержка которого Qualcomm прекратила в 2016 году. В будущем Fairphone планирует выпустить от 2 до 5 обновлений ОС для своих телефонов. Ожидается, что срок службы Fairphone 2 не выйдет за рамки программной поддержки Android 10. Однако исправления безопасности будут по-прежнему предоставляться до тех пор, пока Google не отключит Android 10.