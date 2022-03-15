Fairphone 2 получил обновление Android 10 спустя 7 лет

Fairphone заняла для себя нишу в качестве производителя телефонов, который производит ремонтопригодные, долговечные и экологичные телефоны. Бренд Fairphone не представлен на некоторых крупных рынках но это не сильно мешает ей стать популярной. Fairphone 2 был выпущен в 2015 году с Android 5. Сейчас Fairphone объявляет о доступности обновления Android 10 для смартфона, спустя семь лет.

Производителям всегда было трудно поддерживать обновления ОС для своих устройств сверх двух или трех обновлений. Некоторые моменты не зависят от производителя телефона. Это может быть связано с тем, что производитель чипов прекратил дальнейшую поддержку устаревшего чипа в телефоне или Google больше не поддерживает версию ОС. В последнее время Samsung может поддерживать до четырех обновлений для своих устройств, в то время как большинство моделей имеют только два обновления ОС. Однако Apple предоставляет до шести лет поддержки программного обеспечения для своих iPhone. Fairphone 2 оснащен чипсетом Snapdragon 801, поддержка которого Qualcomm прекратила в 2016 году. В будущем Fairphone планирует выпустить от 2 до 5 обновлений ОС для своих телефонов. Ожидается, что срок службы Fairphone 2 не выйдет за рамки программной поддержки Android 10. Однако исправления безопасности будут по-прежнему предоставляться до тех пор, пока Google не отключит Android 10.
Комментарии и отзывы Fairphone 2
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