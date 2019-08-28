Fairphone анонсировала модульный смартфон Fairphone 3

Компания Fairphone официально анонсировала модульный смартфон Fairphone 3. Аппарат изготовлен из экологичных материалов.

Защищенный Gorilla Glass 5 дисплей имеет диагональ 5,7 дюйма и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Аппаратной основой смартфону послужил процессор Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти с возможностью установки microSD. Разрешение основной камеры составляет 12 МП, фронтальная же получила один 8 МП датчик. За автономность в Fairphone 3 отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Операционная система — Android 9.0 Pie.

Цена

Также заявлена возможность установки двух SIM-карт, поддержка быстрой зарядки, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC.За Fairphone 3 просят 450 евро, продажи стартуют в Европе с 3 сентября.