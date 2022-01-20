Final анонсирует свои первые беспроводные наушники — final ZE3000

final - это признанный аудиобренд, который сделал себе имя на протяжении многих лет, анонсировала свои первые беспроводные наушники ZE3000.

Качество звука и комфорт были приоритетом в процессе проектирования, поэтому был использован один драйвер, чтобы избежать проблем с фазировкой. Сам драйвер, полнодиапазонный динамический драйвер с новой 6-миллиметровой литой диафрагмой без клея, специальной силиконовой окантовкой и звуковой катушкой CCAW (медный алюминиевый провод), призван обеспечить чрезвычайно низкий уровень искажений при этом.

Этот драйвер «f-core for Wireless» сочетается с фирменной системой демпфирования f-LINK от final, которая регулирует изменение давления воздуха внутри закрытого корпуса без установки вентиляционного отверстия. Использованные преимущества заключаются в том, что необходимые компоненты TWS не влияют на систему регулирования давления воздуха, необходимую для максимального использования, а также поддерживают устойчивость к окружающей среде IPX4, что имеет решающее значение для пользователя.

final ZE3000 способны обеспечить неутомительную, расслабляющую и приятную музыку независимо от музыкальных жанров. Что касается технологии, последний ZE3000 работает в паре с чипсетом Qualcomm, обеспечивающим подключение Bluetooth 5.2 и поддержку адаптивного кодека aptX для воспроизведения музыки до 24 бит/48 кГц, а также предварительно запрограммированное сенсорное управление.

Наушники имеют заявленный эргономичный дизайн с тремя точками контакта в ушной раковине, а меньшая сторона также помогает с физической подгонкой. В них используются ушные вкладыши Final Type-E, наушники выпускаются в черном или белом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 7 часов на одной зарядке и до 35 часов с футляром.
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